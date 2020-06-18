شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: بناء أسوار على الشواطئ التي يتردد عليها المواطنون بكثرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن القرارات الرادعة التي تتبنى الدولة المصرية في التعامل مع مخالفات البناء أدت إلى تراجع كبير في المخالفات، لتصبح 1% مما كانت عليه قبل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعامل الفورى معها واتخاذ الدولة إجراءات رادعة.

وأضاف المحافظ خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية: «لولا تدخل الرئيس السيسى لتحولت الإسكندرية بعد عدة سنوات إلى جراج تسير فيها السيارات بسرعة السلحفاة».

وأوضح «الشريف» أن تحويل قرارات مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية كانت رادعاً للمخالفين، وتابع: «النيابة العسكرية مفيهاش هزار، لأن أول حاجة حبس 15 يوم فكل المخالفين خافوا».

فى سياق آخر، قال «الشريف» إنه سيتم بناء أسوار على الشواطئ التي يتردد عليها المواطنون بكثرة، وستراعى هذه الأسوار رؤية البحر والهوية البصرية، وتابع: «لدينا برنامج سيتم تطبيقه في بناء الأسوار بعدما دمجنا الفن الإسلامى والقبطى والرومانى».