شكرا لقرائتكم خبر عن منجم السكري: وردنا 2.2 طن ذهب بـ1.6 مليار جنيه للبنك المركزي منذ أكتوبر 2017 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس يوسف الراجحي، العضو المنتدب لشركة منجم السكري للذهب، أن المنجم يواصل تنفيذ اتفاق تدعيم احتياطي البنك المركزي من الذهب، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم الذهب الذي حصل عليه البنك المركزي المصري بلغ ٢ طن و٢٠٠ كيلو جرام من سبائك الذهب المنتج من منجم السكري منذ أكتوبر عام 2017 وحتى مايو الماضي، بقيمة تصل إلى مليار و٦٥٠ مليون جنيه، منذ توقيع الاتفاق بين الشركة والبنك المركزي، بمنحه أفضلية شراء الذهب بالعملة المحلية من بورصة لندن للذهب، وأن الشركة مستمرة في تنفيذ هذا الاتفاق.

وقال «الراجحي» في بيان، الأربعاء، إن البنك المركزي يحصل على كميات تتراوح بين 65 و70 كيلو جرامًا من الذهب شهريا وسداد سعرها بالعملة المحلية للشركة بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك بهدف زيادة الاحتياطي من الذهب ولتقليل الضغط على العملة الصعبة، لافتا إلى أن الدولة تسعى لزيادة رصيد مصر من الذهب لدى البنك المركزي عبر توريد جزء من إنتاج الذهب بمنجم السكري للبنك المركزي.

كان البنك المركزي وشركة السكري لمناجم الذهب، وقعا في أكتوبر عام 2017، اتفاقا يوفر البنك المركزي احتياجات الشركة الشهرية بالعملة المحلية، والتي تقدر بنحو 50 مليون جنيه، على أن تورد الشركة بالقيمة المعادلة للمبلغ بالدولار سبائك ذهب بعد تنقيتها.

وأوضح «الراجحى» أن حجم المستهدف إنتاجه من الذهب من منجم السكرى خلال عام 2020 يتراوح مابين 540-510 ألف أوقية من الذهب باستثمارات تتراوح ما بين 680-630 دولارًا للأونصة المنتجة، ومابين 920-870 دولارًا للأونصة المباعة خلال عام 2020.

وتحصل الهيئة على 55% من أرباح «سنتامين» عن عملياتها في منجم السكري، بعد أن تسترد الشركة التكاليف الاستثمارية.

كانت شركة منجم السكري خصصت 10 ملايين جنيه مصري، ما يعادل نحو 635000 ألف دولار أمريكي، لدعم جهود مصر لمكافحة وباء فيروس كورونا للمساعدة المالية في تلبية الاحتياجات العادلة للحكومة في مواجهة هذه الأزمة.

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