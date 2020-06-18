شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وأنه من خلال رقم هاتف المحمول يستطيع المواطن الحصول على الخدمات إليكترونيا من خلال الموقع خاصة استخرج بطاقات بدل التالف الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأى شىء يفيدهم عن منظومة الدعم.

وأضاف التقرير، أنه تم تسجيل ما يقرب من 10 ملايين رقم محمول صحيح حتى الآن لأصحاب البطاقات أو الأفراد المستفيدة من منظومة الدعم، وأن كل من يتلقون رسائل على بون صرف الخبز أو بون صرف السلع التموينية تفيد بكتابة رقم المحمول الدخول على موقع دعم مصر عليهم تسجيل أرقام محمول صحيحة بأسمائهم، حيث أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حريص على مصلحة المستفيدين من منظومة الدعم واستخدام التكنولوجيا تسهيلا للإجراءات ولراحة المستفيدين من منظومة الدعم، وأن هناك بعض أصحاب البطاقات التموينية لا يتلقون أى رسائل على بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد بكتابة رقم المحمول على موقع دعم مصر، وهما من يوجد لهم بالفعل أرقام محمول مسجلة وصحيحة.

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وأوضح التقرير، أن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر"، لن يضر أى مواطن أو مستفيد من منظومة السلع التموينية، ولكنه يحرم المواطن نفسه من بعض المميزات وهى الحصول على الخدمات إليكترونيا بدلا من الذهاب إلى مكتب التموين مثل استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد حاليا، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التى ستكون متاحة على الموقع أول الشهر المقبل، وأنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع دعم مصر وكتابة رقم المحمول فإنه يتم مراجعة الرقم مع الجهات المعنية خلال أسبوعين للتأكد من أن الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركات المِحمول أو باسم أحد أفراد الأسرة المقيدين على نفس البطاقة، وفى حالة تبين الرقم صحيح يتم إلغاء الرسائل التى يتلقها على بونات صرف الخبز أو السلع ويستطيع المواطن الحصول على الخدمات إليكترونيا من خلال موقع دعم مصر .

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع دعم مصر دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، وذلك بسب الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وكإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث يستطيع المواطن وهو فى منزله الدخول على الموقع وتسجيل بياناته ويتم استخراج البطاقة خلال 15 يوما كما خصم المتوفاة من بطاقات التموين يتم إلكترونيا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة مع إيقاف مؤقت لحركة إصدار البطاقات "جديدة، فصل اجتماعى، تحويل"، كما يتم إلغاء محاضر الشرطة التى يجب تقديمها عند استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد، كذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيا ولمرة واحدة، وبالنسبة لبطاقات الخبز، سيتم فقط خصم عدد الأرغفة بما يساوى 20 جنيها قيمة الحوالة وفقا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام ويتم التسليم من مكاتب التموين مباشرة للمواطن صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين بشرط تقديم بطاقة الرقم القومى وتوقيع المواطن بالاستلام.

على جانب آخر، أضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة جديدة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر" خدمة الاستعلام، حيث تمكن المواطن من معرفة ما تم فى الطلب الذى تقدم به من أجل استخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد، وأنه بمجرد دخول المواطن على موقع دعم مصر وكتابة رقم بطاقة التموين، وكذلك الرقم القومى، ورقم المحمول الخاص به يمكنه الاستعلام عن الطلب الذى تقدم به ومعرفه عن ما إذا تم استخراج بطاقته ليقوم بإستلامها من مكتب التموين أم مازات قيد الاستخراج .