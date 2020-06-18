بعد انتهاء التفاوض.. "الري" تكشف 6 حقائق حول مفاوضات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدم يذكر على مدار الفترة الماضية، بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.

وينشر الخليج 365 6 حقائق تضمنها بيان مصر بشأن مفاوضات سد النهضة على النحو التالي:

- إثيوبيا رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

- سعت إثيوبيا إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات بأعالي النيل الأزرق.

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- رفضت الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات.

- اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.

- مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق بحسن نية سعياً منها لاستنفاذ واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب: ولكن للأسف، استمرت إثيوبيا في مواقفها المتشددة.

- اعترضت إثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات.