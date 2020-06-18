متبقي 459 وحدة.. الإسكان تبيع 900 شقة بـ"جنة" خلال 24 ساعة من بدء الحجز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات الحجز الإلكتروني بالأسبقية لشقق مشروع "جنة" أمس الثلاثاء، على أن يستمر الحجز حتى نهاية يوم الخميس 18 يونيو، في تمام الساعة الـ11.59 مساء.

وتم حجز 900 شقة، خلال أول 24 ساعة من فتح باب الحجز، ويتبقى 459 وحدة دون حجز حتى الآن، وذلكوفقا لمصدر خاص بوزارة الإسكان.

وتتواجد شقق جنة في 6 مدن جديدة، (٦ أكتوبر - الشيخ زايد - القاهرة الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - الشروق)، بواقع 1359 وحدة كاملة التشطيبات.

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ويحق للحجز من سدد مقدم الحجز خلال الفترة الماضية والتي وصلت لـ50 ألف جنيه في بنك التعمير والإسكان وسجل استمارة الحجز عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك (https://www.hdb-reservation.com/).

وتم تخصيص الوحدات المطروحة للحجز للدورين الأرضي والأخير فقط، حيث تم حجز باقي الأدوار في المراحل السابقة التي تم طرحها في هذه المدن، وتتراوح مساحات الشقق من 100 إلى 150 مترًا، حيث تتكون العمارة من 5 أدوار كل دور به 4 شقق، كما يوجد مصعد كهربائي في العمائر، ويتواجد مسطحات خضراء ومسطح مائي داخل كل مشروع.

وتمثلت إجراءات الحجز بالأسبقية، في الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، تظهر شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.