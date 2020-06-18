النيابة عن جثتي "زراعات أوسيم": "لهما معلومات جنائية وتاجري مخدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجرت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني، تحقيقات موسعة في العثور على جثتين لشابين وسط الزراعات بمدينة أوسيم.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليهما تاجري مخدرات، مسجلين خطر سرقة بالإكراه وتجارة مخدرات، سبق قضائهما عقوبات في السجن وهاربين من أحكام قضائية علاوة على صدور قرارات ضبط وإحضار ضدهما من النيابة العامة.

وشرحت التحقيقات أن منفذي الجريمة يعلمان مكان تجارة القتيلين للمخدرات فاستهدفوهما أثناء تواجدهما به وسط المنطقة الزراعية وأمطراهما بوابل من الأعيرة النارية وفروا هاربين.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول خلافات المجني عليهما وعلاقاتهما وعلاقة الواقعة بالشروع في قتل تاجر مخدرات قبل مقتل المجني عليهما ب 24 ساعة.

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وكشفت التحريات الأولية أن اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة تلقى إخطارا بالعثور على جثتي شابين وسط قطعة أرض زراعية مصابين بوابل من الأعيرة النارية، تم نقل الجثتين للمستشفى.

وأشارت التحريات الأولية أن القتيلين لشابين أحدهما له معلومات جنائية ويدعى محمد. ص والآخر محمود. ص، موضحة أنه مسلحين أمطروا المجني عليهما بوابل من الأعيرة النارية أثناء تواجدهما داخل "عشة" وسط الأراضي الزراعية وفروا هاربين.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتهمين وسبب ارتكابهم الجريمة بعدما أشارت التحريات المبدئية إلى أن خلافا على تجارة المخدرات سبب الجريمة ومازالت التحريات مستمرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت للنيابة العامة التي تولت التحقيق.