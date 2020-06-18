"هيروين وترسانة من الأسلحة".. ضربة أمنية لضبط أباطرة المخدرات في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مباحث الجيزة، مدعومة بقوات العمليات الخاصة ضربة قاسمة، لعدد من أباطرة المخدرات بمدينة أوسيم، ونجحت في ضبط حوالي 4 كيلو هيروين وترسانة من الأسلحة والذخيرة مدفونة وسط الأراضي الزراعية.

وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام أب ونجليه و3 آخرين من عائلة كبرى بإدارة "دولاب" ضخم للاتجار بالمواد المخدرة وإعدادهم كمية ضخمة لترويجها على عملائهم من المتعاطين والمدمنين بمدينة أوسيم.

وأشارت التحريات التي أجريت بالتنسيق مع مباحث الجيزة بقيادة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث باتخاذ المتهمين من إحدى المناطق الزراعية وكرا لهم، وبعرض محضر التحريات على النيابة العامة أصدر المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم قرارا بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش منازلهم وشخصهم.

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بعد الإعداد لمأمورية مسلحة قادتها إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مباحث الجيزة برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم، ودعم من قوات العمليات الخاصة والكلاب البوليسية التابعة لإدارة مكافحة المخدرات، انطلقت القوات فجرا وداهمت وكر المتهمين ونجحت في ضبطهم دون مقاومة.

عثرت القوات في وكر المتهمين على 13 أسطوانة هيروين خام وزنت كل منها ربع كيلو باجمالي وزن 3 كيلو ونصف بالاضافة إلى ٥٠٠ تذكرة تزن حوالي نصف كيلو كما نبشت الكلاب البوليسية في الأرض الزراعية، وتمكنت من استخراج أسلحة وذخيرة حيث عثر على بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش و٣٥٠ طلقة آلي و٥٠ طلقة ٩مم و٢٥٠ طلقة خرطوش وحوالي ٥٥ الف جنيه و٤ دراجات نارية.

كشفت التحريات أن المتهمين من أخطر تجار المخدرات في محافظة الجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة العامة برئاسة المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم التي باشرت التحقيقات مع المتهمين.