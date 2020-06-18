مناظرة النيابة لمقتل "شاب الوراق": "مسلحون أصابوه بطلقة في الرأس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجري نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار عمرو عباس مدير النيابة، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في اقتحام مسلحين لشقة شاب في منطقة الوراق، وإطلاق الرصاص على مالكها ما أدى لمقتله وفروا هاربين.

وأسفرت مناظرة النيابة برئاسة محمد رفعت طلبة، وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة، لجثة المجني عليه عن إصابته بطلق ناري بالرأس أرداه قتيلا في الحال، وأشارت المعاينة الأولية أن النيران أطلقت من سلاح خرطوش من مسافة قريبة.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة ونوع السلاح المستخدم والمسافة التي تم الإطلاق منها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا أفاد بقيام مسلحين بإقتحام شقة سكنية بمنطقة الوراق، وإدخال الزوجة والأطفال لأحد الغرف، ومن ثم قتل الزوج في الصالة وفروا هاربين.

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وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية لضبط الجناة.

وتكثف فرق البحث برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث الفرقة، والمقدم أمثل حرحش وكيل الفرقة، جهودها لضبط المتهمين.

وتجرى فرق البحث تفريغ لكاميرات المراقبة المتواجدة بالمنطقة مع البحث عن علاقات المتهم.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.