أخبار مصر | نقيب الإعلاميين: نرفض تدخل أسامة هيكل في شؤون النقابة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر نقيب الإعلاميين: نرفض تدخل أسامة هيكل في شؤون النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، رفضه تدخل وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل في شؤون النقابة.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له: "فوجئت بخطاب خارج عن الأعراف والبروتوكولات الرسمية، يأتيني من وزير الدولة للإعلام، بدون سند قانوني، يطلب مني بيانات الأعضاء، ومن تقدم للنقابة، ومن لم يتقدم، وهذا خطأ فادح، وأمر غير قانوني؛ حيث أنه لا ولاية للوزير على النقابة، فهي جهة مستقلة".

وأضاف نقيب الإعلاميين في بيانه: "لابد أن نحافظ على سرية البيانات للزملاء، وأن هذة اللغة غير اللائقة التي تحدث بها الوزير في خطابه، وما دفعني للرد عليه بكل احترام، هو أن أذكره بالقانون واختصاصاته".

وجاء نص خطاب وزير الدولة للإعلام كالتالي: