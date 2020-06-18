شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات مصرية ليبية تسهم في عودة المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم للبلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل أن اتصالات مصرية ليبية تسهم في عودة المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم إلى البلاد.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، في وقت سابق الأربعاء، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة إلى مجموعة من العمالة المصرية وتعذيبهم بطريقة مهينة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها، «تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية».

وأضافت أن الأجهزة تمكنت أيضا من «كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة، وإلقاء القبض عليهم، ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص، تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام».

ولفت البيان إلى أنه «تم التعرف على العمالة المصريين المجني عليهم في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد، ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي».

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