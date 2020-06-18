شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 1676 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 7 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاربعاء، 7 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 1676 من المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية، والكويت، والاردن، والامارات،منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل 4 رحلات سيرتهما شركة مصر للطيران، الاولي قادمة من مدينة جدة بالسعودية على متنها 246 راكب ، والثانية قادمة من المدينة على متنها 260 راكب، والثالثة قادمة من مدينة أبو ظبي بالامارات اقل 274 من العالقين هناك، والرابعة قادمة من الكويت وتقل 300 راكبا من المصريين، واستقبل المطار رحلة الخطوط السعودية قادمة من الرياض والتي تقل 256 راكبا من المصريين، كما استقبل المطار رحلة نظمتها شركة إير كايرو قادمة من الاردن اقلت 174 مصريا، ونظمت شركة النيل للطيران رحلة قادمة من الرياض تقل 166 راكبا.

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ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .