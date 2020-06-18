شكرا لقرائتكم خبر عن سد إثيوبيا يهدد السودان بالجفاف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء من معهد ماساتشوستس الدولى للتكنولوجيا، من الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي، وأكدوا فى تقرير له أن السد الذى يعد واحداً من أكبر 12 سدا على مستوي العالم، ستكون له تداعيات على دول المصب وبخلاف ذلك فإن إثيوبيا ستكون لديها مشكلات كبري فى إدارته. فى هذا الفيديو، نرصد أبرز 5 مشكلات وأزمات فنية للسد. Advertisements

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