شكرا لقرائتكم خبر عن المحامى خالد أبوبكر يتقدم غدا ببلاغ ضد أحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن المحامي خالد أبوبكر سيتقدم غدا ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد أحمد مكي وزير العدل الأسبق في عهد الإخوان.

وسيتضمن البلاغ طلب التحقيق مع أحمد مكى في كل ما ذكره في مداخلته علي قناة الجزيرة.

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يذكر أن المحامي خالد أبوبكر كان قد ترافع ضد محمد مرسي في قضية الاتحادية التي تناولها أحمد مكي في حديثة للجزيرة.