شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.."سد النهضة قنبلة فى وجه السودان"قصة إنذار أمريكى عمره 56 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثار مدمرة، وسيناريوهات قاتمة تنتظر السودانيين جراء تدشين سد النهضة فى صورته الحالية، من بينها تحذيرات تعود لما يزيد عن نصف قرن 50 عاما كاملة، حيث رصدت دراسة أمريكية نشاط زلزالى عالى المخاطر، وقالت مبكراً إن أى أعمال إنشائية بمحيط النيل الأزرق، لا تراعى تلك الاعتبارات، ستكون عواقبها وخيمة على دول المصب، وفى مقدمتها السودان.

تعد دولة السودان من أكثر الدول تضررا جراء تشغيل سد النهضة الإثيوبى وفقا للرؤية التى تتمسك بها أديس أبابا، لأن أى تغير فى جريان وانتظام الأنهار يؤدي إلى تغير قاعدة النهر السفلية، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة في معدلات النحر أو الحفر أو التآكل، هذه الزيادة في معدلات النحر تظل في حالة حراك حتى يستعيد النهر توازنه.

لمعرفة باقي المخاطر التي ستتعرض لها دولة السودان جراء انشاء سد النهضة شاهد الفيديو التالي