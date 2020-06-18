شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن، منذ بداية أزمة كورونا، موضحة أنه تم الاستجابة إلى مناشدات واستغاثات من المصريين العالقين.

وأوضحت خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أنه لا زالت مصر تستقبل الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، وتستقبل مصر حاليا المصريين العائدن من قطر، عن طريق سلطنة عمان.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن عودة المصريين من الخارج يحتاج تفاصيل خاصة، وهناك لجنة مشكلة برئاسة مجلس الوزراء، مع وزارات الهجرة والخارجية والطيران المدني والصحة والتعليم العالى والتضامن.

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وفى وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، استقبل مطار القاهرة الدولي، 7 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 1676 من المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية، والكويت، والاردن، والامارات،منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل 4 رحلات سيرتهما شركة مصر للطيران، الاولي قادمة من مدينة جدة بالسعودية على متنها 246 راكب ، والثانية قادمة من المدينة على متنها 260 راكب، والثالثة قادمة من مدينة أبو ظبي بالامارات اقل 274 من العالقين هناك، والرابعة قادمة من الكويت وتقل 300 راكبا من المصريين، واستقبل المطار رحلة الخطوط السعودية قادمة من الرياض والتي تقل 256 راكبا من المصريين، كما استقبل المطار رحلة نظمتها شركة إير كايرو قادمة من الاردن اقلت 174 مصريا، ونظمت شركة النيل للطيران رحلة قادمة من الرياض تقل 166 راكبا.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.