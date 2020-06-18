شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يقر 10 تشريعات أبرزها قوانين الانتخابات.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، البرلمان يقر 10 تشريعات أبرزها قوانين الانتخابات.. «الشيوخ» ب 300 عضو و 10 % للمرأة.. و«النواب» 568 بالانتخاب.. و5% بالتعيين و25% نساء.. والقائمة والفردى مناصفة.. تعديل قانونى الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة.. إقرار ساحات الانتظار.

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ـ البرلمان يقر 10 تشريعات أبرزها قوانين الانتخابات.. «الشيوخ» ب 300 عضو و 10 % للمرأة.. و«النواب 568 » بالانتخاب.. و 5% بالتعيين و 25 % نساء.. و القائمة والفردى مناصفة.. تعديل قانونى الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة.. إقرار ساحات الانتظار وتعديلات «الأمراض المُعدية » و«تنظيم البعثات الدراسية ».. ومد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية وتعديل قانون السكك الحديدية





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