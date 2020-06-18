- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يقر 10 تشريعات أبرزها قوانين الانتخابات.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، البرلمان يقر 10 تشريعات أبرزها قوانين الانتخابات.. «الشيوخ» ب 300 عضو و 10 % للمرأة.. و«النواب» 568 بالانتخاب.. و5% بالتعيين و25% نساء.. والقائمة والفردى مناصفة.. تعديل قانونى الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة.. إقرار ساحات الانتظار.
واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..
ـ الهيئات البرلمانية تفوض الرئيس فى ملفى ليبيا وسد النهضة.. الأحزاب تدعم إجراءات السيسى للحفاظ على الأمن القومى.. والوفد وحماة الوطن والشعب الجمهورى: نساند القرارات والخطوات الرئاسية
ـ البرلمان يقر 10 تشريعات أبرزها قوانين الانتخابات.. «الشيوخ» ب 300 عضو و 10 % للمرأة.. و«النواب 568 » بالانتخاب.. و 5% بالتعيين و 25 % نساء.. و القائمة والفردى مناصفة.. تعديل قانونى الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة.. إقرار ساحات الانتظار وتعديلات «الأمراض المُعدية » و«تنظيم البعثات الدراسية ».. ومد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية وتعديل قانون السكك الحديدية
ـ رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة بالفيديو كونفرانس.. زيادة الاستثمارات العامة للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.. وزير التعليم: اكتمال الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.. هالة زايد: الإعلان عن قائمة المنشآت المخصصة لخدمة مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة اعتبارا من السبت المقبل
ـ دراسة أمريكية تحذر من الآثار المدمرة.. «سد النهضة» يهدد السودان بالجفاف والزلازل والانهيارات الأرضية
ـ رئيس الوزراء يتابع خطة توطين الصناعة.. 5 مليون يورو لتطوير سيماف لصناعة عربات القطار
ـ 33 مليون كمامة لامتحانات الثانوية العامة.. 62 ساعة للاختبارات فى 16 يوما موزعة على شهر
ـ 21 مليار جنيه لاستثمارات الصحة.. «التخطيط 93.5 :» مليار بالموازنة الجديدة بزيادة 28 % عن 2019 / 2020
ـ إرسال آليات التنفيذ الأسبوع المقبل.. 5.3 مليار جنيه إعفاءات من فواتير الغاز الطبيعى للمصانع
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يقر 10 تشريعات أبرزها قوانين الانتخابات.. غدا بـ"الخليج 365" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.