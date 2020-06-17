شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بـ«طب الإسكندرية» ينجح في زراعة قولون لطفلة عمرها 7 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي متخصص في جراحات الأطفال بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحات الأطفال والاختلافات الخلقية، في إجراء عملية جراحية دقيقة لطفلة عمرها 7 شهور تتمثل في زراعة قولون لها.

وقال «وهيب» إن الفريق الطبي ضم كل من: الدكتور محمد عبدالملاك استشاري جراحة الأطفال، والدكتور تامر غنيم استشاري تخدير الأطفال، مشيرًا إلى أن حالة الطفلة مليكة مماثلة لبعض الأطفال نتيجة عدم وجود مريء تشريحيًا أو وظيفيًا، وذلك لوجود عيب خلقي بالمريء لولادة الطفل بدونه أو نتيجة شرب مواد كاوية في الأطفال ذوي الأعمار من سنة إلى 5 سنوات.

وأشار إلى أن الطفلة مليكة ولدت بدون مريء وتم إجراء عملية زرع قولون ليقوم بوظيفة المرئ وعمرها 7 شهور، حيث تعد العملية من أكبر عمليات جراحة الأطفال ويجري خلالها نقل القولون من البطن بأوعيته الدموية لزرعه بالرقبة والصدر وراء القفص الصدري.

وتابع: «الطفلة الآن حالتها مستقرة وتستطيع البلع بشكل طبيعي، حيث مكثت في المستشفى ٥ أيام وخرجت في اليوم السادس وتعتبر هذه الفترة بسيطة للتواجد بالمستشفى بعد إجراء جراحة متقدمة وذات مهارة هو نتيجة استخدام تقنيات حديثة مبنية على خبرات واسعة في تحضير الطفل قبل وأثناء الجراحة».