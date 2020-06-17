شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة دورية لملف التصالح في مخالفات البناء وتذليل الصعوبات في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة المنوفية، اجتماعًا الأربعاء، لمناقشة ما تم تنفيذه من خطوات لإنهاء بعض الملفات، ومناقشة المعوقات التي تواجه اللجان والوحدات المحلية للعمل على حلها لإنجاز هذا الملف في الموعد المحدد.

وشدد السكرتير العام على رؤساء الإدارات الهندسية بضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع رؤساء اللجان وأعضائها لإنجاز المهام المطلوبة بشكل أسرع من خلال خطة زمنية محددة لإنهاء بقية الملفات المتبقية وإنجاز بقية المهام والأعمال.

ووجه السكرتير العام المستشار القانوني للمحافظة بالمتابعة الدورية لهذا الملف ومن خلال وضع آليات مناسبة تذلل جميع الصعوبات التي تواجه اللجان، كما وجه رؤساء اللجان بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح التي تقع داخل الأحوزة العمرانية أولًا استعدادا للعمل بباقي الملفات التي تقع خارج الأحوزة.

ووجه السكرتير العام بضرورة تسجيل جميع الطلبات التي تم الانتهاء منها بقاعدة البيانات، فيما جرى استعراض نسب إنجاز الأعمال لبعض اللجان وما تم نهوه من ملفات.

وأشاد الدكتور مهندس شبل ضاحي، نقيب المهندسين بالمنوفية، بأهمية ودور عمل اللجان، مؤكدًا على التعاون الوثيق والتنسيق الكامل مع رؤساء اللجان لإزالة أي معوقات أو صعوبات لإنجاز المهام بشكل أفضل.

من جانبه، أشار اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إلى أن العائد من حصيلة التصالح يساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بالمحافظة.

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