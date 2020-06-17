شكرا لقرائتكم خبر عن «الواحدة بـ2 جنيه».. بدء تشغيل خط إنتاج الكمامات في مدينة سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الأربعاء، بدء تشغيل خط الإنتاج في مصنع إنتاج الكمامات الذي تم تجهيزه بالتعاون بين جمعية نداء بقنا، وجمعية عمر بن الخطاب وإدارة الشؤون الاجتماعية بسفاجا.

وأوضحت «المغربي» في بيان، الأربعاء، أنه تم تدريب 20 فتاة للعمل لمدة 8 ساعات من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرًا لإنتاج 1700 كمامة يوميًا وبيعها بسعر الجملة للمواطنين.

وأكدت رئيس المدينة أنه جاري طرح الإنتاج على المواطنين بسعر التكلفة وتوفير كميات مناسبة لخدمة المواطنين في ظل تضاعف معدل استخدامها في الوقت الحالي واستخدامها بكثافة بين المواطنين كأحد وسائل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت أنه سيتم بيع تلك المنتجات بسعر التكلفة التي تتراوح بين 2 جنيه و2.5 جنيه من خلال منافذ بيع يتم تحديدها بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية.

وشددت على ضرورة مراعاة الشروط والمواصفات المقررة لذلك مشيدةً بالتنسيق وتضافر الجهود المبذولة بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني في دعم عمل الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لذلك لحماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وناشدت رئيس المدينة المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس.

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