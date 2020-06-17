شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية عن طرق الوقاية ودور الشباب في التصدي لـ«كورونا» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت إدارة التثقيف والإعلام الصحي في مديرية الصحة بشمال سيناء، بالتعاون مع إدارتي التدريب والخدمة الاجتماعية الطبية وجمعية الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، دورة تدريبية للشباب حول أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا ودور الشباب الواعي في التصدي للجائحة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وبتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وبتوجيهات الدكتور رمضان توفيق إسحاق مدير عام الطب الوقائي، وبحضور الدكتور حسين أبوسلمة رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد العربي لحقوق الإنسان والدكتور محمد الهادي نقيب الصيادلة وعدد من الشباب المتدرب.

وأعلن الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي، في بيان، الأربعاء، أن الدورة في إطار تثقيف وتثمين دور الشباب وتدريبهم على كيفية الوقاية وأهم طرق انتقال فيروس كورونا، وكيفية التعامل مع المرضى والمشتبه في إصابتهم، واتخاذ إجراءات السلامة خلال تعاملهم مع مرضى الجهاز التنفسي أثناء الجائحة.. كما تهدف الدورة إلى المعرفة الصحية بتدابير الوقاية من العدوى ومكافحة الفيروس، وكذلك التأهب والاستعداد للاستجابة للتفشي الوبائي.

وأشار إلى أهمية الحد من انتقال المرض بين البشر من خلال تنفيذ الإجراءات الوقائية وخصوصا في حالات العزل المنزلي، وأهم الاشتراطات الصحية بغرف العزل.. كما قام بوصف الحالة الوبائية الراهنة لمرض كوفيد- 19 بما يشمل تعريفات الحالة والعلامات والأعراض، وكذلك طرق الوقاية عند التعامل مع حالات الإصابة المؤكدة والمُشتبه فيها بمرض كوفيد- 19.

من جانبه، أكد إبراهيم عبدالله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، على الدور الفعال الذي تقوم به الإدارة من دعم مادي ومعنوي للمرضى، وأشار إلى أن أخصائي الخدمة الطبية هو أحد الجنود في معركة الوعي ضد فيروس كورونا القاتل.

وأوضح محمد صلاح فرج مراقب عام الثقافة بمديرية الصحة أهم التدابير الإضافية للوقاية من العدوى ومكافحتها الواجب اتخاذها للمساعدة في التأهب العام داخل المرافق الصحية، وأشار إلى طرق الغسل والتكفين في حالات الوفاة من فيروس كورونا.

وقال فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي أنه تم التركيز على توضيح الاستخدام الخاطئ للأدوية التي يتناولها المواطنون كوقاية ضد فيروس كورونا.. مشيرًا إلى عدم تناول أي فيتأمينات أو أدوية إلا تحت إشراف الأطباء المتخصصين وبمعرفتهم.

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وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور حسين أبوسلمة رئيس جمعية الاتحاد العربي لحقوق الإنسان شكره وتقديره إلى الدكتور محافظ شمال سيناء ووكيل وزارة الصحة لإتاحة الفرصة للشباب للتدريب على القيام بالدور التوعوي وتدريبهم حتى يكونوا جنودًا في معركة الوعي ضد فيروس كورونا.