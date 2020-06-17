شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المحمودية» تنعى طبيبًا توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت الإدارة الصحية بمركز المحمودية في محافظة البحيرة وفاة طبيب متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء وجوده للعلاج في مستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحى مصابى كورونا. وأصدرت الإدارة بيانًا جاء فيه «ببالغ الحزن والأسى تنعي الإدارة الصحية بالمحمودية وفاة الدكتور عبدالحميد أبويوسف، من أبناء الجيش الأبيض، والذي وافته المنية بمستشفى كفر الدوار، إثر إصابته بفيروس كورونا منذ أيام، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وكرم مغفرته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يتقبله الله تعالى مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 47,856

تعافي 12,730

وفيات 1,766

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «صحة المحمودية» تنعى طبيبًا توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.