شكرا لقرائتكم خبر عن «وزيري» يتابع نقل آثار تل الفراعين إلى متحف كفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الأربعاء، مدينة تل الفراعين لمتابعة نقل القطع الأثرية إلى متحف كفرالشيخ، استعدادا لافتتاحه، ليصبح مزاراً تاريخياً وأثرياً لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ورئيس مدينة دسوق.

وأشار نائب محافظ كفرالشيخ إلى أنه سيتم نقل 770 قطعة أثرية من مختلف متاحف الجمهورية إلى متاحف كفرالشيخ والمصري والإسماعيلية والفن الإسلامي.

نائب محافظ كفر الشيخ والامين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقدان مدينة تل الفراعين

نائب محافظ كفر الشيخ والامين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقدان مدينة تل الفراعين

نائب محافظ كفر الشيخ والامين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقدان مدينة تل الفراعين

نائب محافظ كفر الشيخ والامين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقدان مدينة تل الفراعين

نائب محافظ كفر الشيخ والامين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقدان مدينة تل الفراعين