شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد مستشفيات العزل لمتابعة الخدمات المقدمة لمرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأربعاء، مستشفى كفر شكر المركزي، لدفع الأعمال وتسليم المستشفى في أقرب وقت لتكون جاهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

وشارك في الجولة الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والعميد خالد كشك، رئيس مدينة الخانكة، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، والنائب رضوان الزياتى، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ إنه تم الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء، وجارٍ الانتهاء من التجهيزات الطبية لـ230 سريرًا و14 سرير عناية مركزة، كما تم تركيب جهاز الأشعة المقطعية، وتجهيز معمل الكيمياء التحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.

وأضاف المحافظ أنه تم التنبيه على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد، كما تم تكليف الدكتور وكيل وزاره الصحة بالبدء في تجهيز وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا بمخازن المستشفى، والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة سواق للطاقم الطبي أو المرضى.

وعقب ذلك توجه المحافظ لمتابعة دفع الأعمال بمستشفى الخانكة المركزي والتي تبلغ طاقتها 133 أسرة و7 أسرة عناية بإجمالي 140 سرير والتي سيتم الانتهاء منها وتجهيزها لتدخل الخدمة أيضًا في أقرب وقت لتقدم الخدمة لأهالي مدينة الخانكة حيث تم التنبيه أيضًا على الشركة المنفذة بتكثيف العمالة والورديات لتسليم المستشفى وإدخالها الخدمة مراعاة للظروف الطارئة التي تمر بها المحافظة ومصر كلها.

وعلى هذا النحو تابع الهجان أعمال تجهيزات مركز صحة الأسرة بمدينة الخانكة والذي سيتم تخصيصه لفحص مرضى كورونا وعزلهم، والذي يحتوي على 40 سرير و10 أسرة عناية مركزة وأكد المحافظ على تشغيله بداية من السبت المقبل.

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واختتم المحافظ الجولة بتفقد مستشفى صدر 23 يوليو بالخانكة لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم خدمة أفضل للمرضى وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأسرة بها 100 سرير ويتم العمل على تطوير 150 سريرًا لرفع طاقتها إلى 250 سريرًا، كما تابع خلال جولته بالمستشفى أعمال التطوير بالمبنى كما قام بالمرور على العيادات الخارجية والصيدليات والقسم الداخلي، مؤكدا على أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكل طاقتها للعمل على توفير جميع الاحتياجات اللازمة لجميع المستشفيات بالمحافظة مع إجراء متابعات ميدانية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.