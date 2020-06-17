شكرا لقرائتكم خبر عن «هل الدوري من أركان الإسلام؟».. مرتضى منصور يدعو لـ«فتح المساجد قبل الملاعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اندهاشه من التمسك بعودة بطولة الدوري للموسم الحالي، على الرغم من رفض غالبية الأندية استئناف المسابقة.

وقال «منصور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء: «الأهلي أحسن فريق السنة دي، لو خد الدوري السنة دي أو لا أعتقد مش هايفرق معاه».

وأضاف: «إحنا في ظروف استثنائية؛ هل الدوري من أركان الإسلام؟.. الصلاة لما بيبقى في عذر عند السيدة بتأجله، ولو حد عنده مرض بيأجله، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، مش فاهم إيه أهمية الدوري ده اللي لازم يكمل السنة دي؟.

وتابع: «في 4 أندية عندها أسباب إن الدوري يكمل، و14 نادي عندهم أسباب إن الدوري ما يكملش، الأهلي عاوز ياخد بطولة، وهاعتبر ده حقه ووجهة نظره، لكن ناقص 17 أسبوع، لو بدأنا 25 يوليو هانبقى محتاجين 3 أشهر علشان الدوري يخلص، وبعد كده شهر استعداد للموسم الجديد، يبقى هانبدأ الموسم ده إمتى؟».

وواصل: «عندنا لاعيبة محترفة لسه مارجعتش، ولما هاترجع محتاجة أسبوعين عزل، وفي أندية بتكح ومفيش معاها فلوس.. الأندية بدأ تشم نفسها بإيرادات الاشتراكات، واللجنة المؤقتة بتقول إن لو حد حصل له حاجة الأندية تبقى مسؤولة عنه. أنا ابقى مسؤول عنه لو أنا صاحب قرار لعب الدوري».

وقال: «سيبك من الأهلي والزمالك، المهم المصلحة العامة، أنا مع عودة الحياة لطبيعتها، بس افتح المساجد الأول بعد كده الملاعب، عاوز تخلي الأهلي بطل الدوري فوق دماغنا، لكن محدش يحصل له حاجة، أنا عندي سامي الشيشيني قدم استقالته علشان التمسك بقرار العودة ووجود مخاطر بسبب ده».

وكشف: «تحدثت مع وزير الرياضة عن سبب التمسك بعودة الدوري على الرغم من عدم التحدث مع الأندية والجلوس معهم، وفي مذكرة هاتتعمل بأسباب رفضنا عدم استكمال الدوري».

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