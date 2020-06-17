- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تطهير وبوابات تعقيم.. الشرقية تستعد لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الإنتهاء من تجهيز اللجان واستكمال الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير والتعقيم داخل مقار اللجان الامتحانية والاستراحات ووضع بوابات التعقيم أمام اللجان، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية ومديريات الصحة والزراعة والطب البيطري والجهات المعنية الأخرى وتوفير سبل الراحة لإستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين.
وشدد المحافظ على تكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الإنتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد المطهرة والكمامة الواقية والقفازات الطبية بصفة يومية والإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح بتراكمها منعا لانتشار الأوبئة والأمراض وحفاظا على البيئة والصحة العامة.
من جهتها، قامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة بإجراء أعمال التطهير والتعقيم للمدارس ولجان الإمتحانات والاستراحات الخاصة بالملاحظين فضلا عن تركيب بوابات التعقيم أمام اللجان، وتم التنبيه بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين وكذلك المخلفات والقمامة بصفة يومية من أمام مقرات اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير أكياس حمراء لجمع المخلفات الخطرة مثل الكمامات والقفازات وتوفير غرفة عزل بكل لجنة، والتأكيد على كلا من شبكات الكهرباء والمياه للتأكد من وصلات الكهرباء والمياه بالمدارس.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
47,856
-
تعافي
12,730
-
وفيات
1,766
كانت هذه تفاصيل خبر حملات تطهير وبوابات تعقيم.. الشرقية تستعد لامتحانات الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.