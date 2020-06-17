شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تطهير وبوابات تعقيم.. الشرقية تستعد لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الإنتهاء من تجهيز اللجان واستكمال الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير والتعقيم داخل مقار اللجان الامتحانية والاستراحات ووضع بوابات التعقيم أمام اللجان، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية ومديريات الصحة والزراعة والطب البيطري والجهات المعنية الأخرى وتوفير سبل الراحة لإستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الإنتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد المطهرة والكمامة الواقية والقفازات الطبية بصفة يومية والإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح بتراكمها منعا لانتشار الأوبئة والأمراض وحفاظا على البيئة والصحة العامة.

من جهتها، قامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة بإجراء أعمال التطهير والتعقيم للمدارس ولجان الإمتحانات والاستراحات الخاصة بالملاحظين فضلا عن تركيب بوابات التعقيم أمام اللجان، وتم التنبيه بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين وكذلك المخلفات والقمامة بصفة يومية من أمام مقرات اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير أكياس حمراء لجمع المخلفات الخطرة مثل الكمامات والقفازات وتوفير غرفة عزل بكل لجنة، والتأكيد على كلا من شبكات الكهرباء والمياه للتأكد من وصلات الكهرباء والمياه بالمدارس.

بوابات تعقيم وحملات تطهير بالمدارس إستعدادا لإمتحانات الثانوية العامة بالشرقية

بوابات تعقيم وحملات تطهير بالمدارس إستعدادا لإمتحانات الثانوية العامة بالشرقية