شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق شركات البترول في مسطرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بدءًا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.

وبحسب بيان، الأربعاء، تابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها، يرافقه اللواء هشام خشبة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال والانتهاء من إزالة التراكمات الحفر والتوسعة بطول ترعة الإسماعيلية للبدء في أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضاري لائق، وحرم أمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل وتعوق الحركة المرورية.

وتوجه المحافظ إلى شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين، وذلك لإعادة الانضباط، يرافقه الدكتور عثمان رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وأصدر «الهجان» تعليمات مشددة لأصحاب المحال التجارية بالالتزام بمحلاتهم وعدم افتراش بضاعتهم على الرصيف والتعدي على الشارع مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وحدوث تكدس مرورية، مؤكدا أنه في حالة المخالفة ستتّخذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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