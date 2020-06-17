شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وقبرص تبحثان استئناف السياحة في ظل إجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اتصالا هاتفيا مع نائب الوزير للسياحة في قبرص، سافاس بيرديوس.

وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في كلتا الدولتين لاستئناف الحركة السياحية.

واستعرض وزير السياحة والآثار ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة لإعادة التشغيل واستقبال الزائرين بالفنادق والمطاعم والأنشطة السياحية وإعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية، حيث سيتم فتح السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر اعتبارا من أوائل يوليو بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى.

من جهته، أكد نائب الوزير للسياحة في قبرص على عمق العلاقات الوثيقة بين مصر وقبرص في العديد من المجالات وخاصة في مجال السياحة، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون السياحي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وتناول الحديث أهمية تبادل الخبرات بين البلدين للخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على قطاع السياحة على المستوى العالمي؛ حيث اتفق الجانبان على تكثيف التواصل بينهما خاصة على المستوى الفني بين ممثلي البلدين لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالتبادل السياحى بين البلدين وضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تعد مرحلة حساسة وحرجة بالنسبة لقطاع السياحة عالميا.

ووجه نائب الوزير للسياحة في قبرص الدعوة للدكتور خالد العناني لزيارة قبرص، كما حرص الدكتور خالد العناني على توجيه الدعوة لنائب الوزير للسياحة في قبرص لزيارة مصر والاستمتاع بالمناطق السياحية والأثرية بها.

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