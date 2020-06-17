شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء وخروج 26 حالة كورونا من مستشفيات عزل البحيرة.. والحصيلة ترتفع لـ679 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، شفاء خروج 26 حالة تعافي وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقي الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 679 شخصًا.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقديم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا الدور الوطنى للطواقم الطبية في العمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف المحافظ باستمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.