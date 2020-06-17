شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء وخروج 26 حالة كورونا من مستشفيات عزل البحيرة.. والحصيلة ترتفع لـ679 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، شفاء خروج 26 حالة تعافي وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقي الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 679 شخصًا.
وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقديم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا الدور الوطنى للطواقم الطبية في العمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.
وأضاف المحافظ باستمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
47,856
-
تعافي
12,730
-
وفيات
1,766
كانت هذه تفاصيل خبر شفاء وخروج 26 حالة كورونا من مستشفيات عزل البحيرة.. والحصيلة ترتفع لـ679 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.