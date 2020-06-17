شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعلن انطلاق مشروع صكوك الأضاحي 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك الأضاحي لعام 2020، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي والدور الذي تقوم به الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

ووقع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس 4 / 6 / 2020، بروتوكول تعاون بشأن توفير 400 طن لحوم أضاحي كدفعة أولى، وهي عبارة عن رؤوس أضاحي يتم توفيرها وذبحها في الوقت الشرعي بمعرفة وزارة التموين، وبإشراف وزارة الأوقاف على جميع مراحل الذبح والتشفية والتجميد والنقل.

وتوجهت وزارة الأوقاف بالشكر لكل الجهات الداعمة للمشروع، وهي: وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، البنك المركزي المصري، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، البريد المصري.

انطلاق مشروع صكوك الأضاحي لعام 1441هــ 2020م