شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن القومي الأمريكي» يدعو إثيوبيا لإبرام «صفقة عادلة» قبل ملء سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا مجلس الأمن القومي الأمريكي القيادة الأثيوبية إلى ضرورة إبرام صفقة عادلة مع دول المصب المتضررة من بناء سد النهضة، قبل الشروع في بدء الملء.

وكتبت الصفحة الرسمية لمجلس الأمن القومي على «تويتر»: «257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعتمدون على إثيوبيا في إظهار قيادتها القوية لإبرام صفقة عادلة، حان الوقت لإنجاز الصفقة قبل ملء السد من نهر النيل».