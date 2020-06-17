شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الخامس يغادر «عزل كفر الدوار» بعد إعلان «سلبية المسحات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار غادر أطباء وممرضى وعمال الفوج الخامس مستشفى كفر الدوار العام المخصص لعزل مرضى كورونا في محافظة البحيرة بعد ظهور نتائج المسحات. وأعلن مستشفى كفر الدوار العام، برئاسة الدكتور ياسر زايد، سلبية مسحات جميع الطاقم الطبي للفوج الخامس والأطقم المعاونة وعددهم 183 من الأطباء والتمريض والفنيين والعمال. وبدأ الفوج السادس في الوصول إلى المستشفى لبدء العمل، قبل ظهور نتيجة المسحات الخاصة بالفوج الرابع ومغادرتهم للمستشفى، بعد 14 يومًا في العمل، على أن يقضوا 14 يومًا أخرى في العزل المنزلى قبل النزول للعمل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 47,856

تعافي 12,730

وفيات 1,766

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