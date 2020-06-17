شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا: إجراءات سريعة لإنشاء كلية الذكاء الاصطناعي تنفيذًا لقرار الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، قرار مجلس الوزراء، الأربعاء، بشأن بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا.

وقال المحافظ إن إنشاء الكلية بالجامعة يعد إضافة جديدة ويسهم في إتاحة فرص تعليمية متميزة أمام الطلاب وادخال تخصصات جديدة لم تكن معروفة من قبل مثل تخصص الذكاء الاصطناعى الذي يدرب الآلة على القيام بوظائف غير تقليدية.

أضاف المحافظ أن ذلك يأتي في إطار اتجاه الدولة نحو الاعتماد على طرق جديدة لنظام التعليم تراعى مستجدات العصر التكنولوجي، خاصةً أن جامعة طنطا تخدم جميع محافظات الدلتا، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة بصدد اتخاذ واستكمال إجراءات الإنشاء للكلية لسرعة بدء الدراسة بها.