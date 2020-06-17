شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية بالمدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها، الأحد المقبل.

وبحسب بيان، حرص «راشد» على الوقوف على مستوى التجهيزات الخاصة باللجان، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامتهم وتجهيزات كبائن التعقيم ومجهودات الرش والتطهير بالمداس ومحيطها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمحاسب أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش.