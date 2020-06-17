شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بـ«تعليم المنوفية» استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اجتماعا لقيادات العملية التعليمية بالمديرية، الأربعاء، لمتابعة آخر الاستعدادات لبدء ماراثون اختبارات الدور الأول للثانوية العامة والدبلومات الفنية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال «سويد» إن جميع قيادات العملية التعليمية بالمنوفية في حالة طوارئ حتى انتهاء جميع أعمال امتحانات الدور الاول للثانوية العامة والدبلومات الفنية على الوجه الأكمل.

وتابع «سويد» مهام غرفة العمليات المركزية لأعمال امتحانات الثانوية العامة بالديوان وما يتبعها من غرف عمليات بكل إدارة تعليمية لإزالة كافة المعوقات التي تواجه سير الامتحانات باللجان.

تناول الاجتماع الاطمئنان على الانتهاء من تطهير وتعقيم جميع استراحات السادة المنتدبين على مستوى الإدارات التعليمية استعدادا لاستضافتهم والتأكيد على ظهورها بالمظهر اللائق.