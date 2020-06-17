شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: المجتمع المدني يواصل دعم المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار تكاتف الجهود والمشاركة المجتمعية المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني، ودعمها المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، وذلك في إطار تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفيات، مشيدًا بالدور الهام الذي يقومون به، خلال هذه الأزمة.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان، الأربعاء، أنه تم دعم مستشفى أبوحماد المركزي ب ٨ أجهزة مونيتور حديثة للعناية، و١٠ أسرة عناية مركزة، و٢٥ سريرا للمرضي بالعزل، وكمية من المستلزمات الطبية والوقائية، ودعم مستشفى الحسينية المركزي ب ٧ أجهزة مونيتور، و١٤ سيرنج بامب.

وتم دعم مستشفى بلبيس المركزي بـ٢ أسطوانة أكسجين ٣ متر، و٢ جهاز منظم للأكسجين، كما تم دعم مستشفى الصالحية الجديدة بجهاز باي باب جهاز المساعدة على التنفس الخاص بالحالات الحرجة بالعناية المركزة، و٣ ثلاجات ١٦ قدمًا، و١٢ مروحة، بتكلفة تقديرية بلغت ١٢٢ ألف جنيه، وذلك لصالح الفريق الطبي والمرضي بمستشفيات المحافظة.

المجتمع المدني يواصل دعم مستشفيات الشرقية بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية

المجتمع المدني يواصل دعم مستشفيات الشرقية بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية

المجتمع المدني يواصل دعم مستشفيات الشرقية بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية

المجتمع المدني يواصل دعم مستشفيات الشرقية بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية