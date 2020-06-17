شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«الصحة»: جميع الوحدات الصحية ومراكز التطعيم «آمنة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن جميع مراكز الوزارة المختصة بالتطعيمات «آمنة»، مشيرا إلى أنه يتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وقال «عطية»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، الأربعاء: «عدوى كورونا لا تحدث إلا عن طريق الأنف أو العين»، مؤكدا أن جميع الوحدات الصحية ومراكز التطعيم تخضع لعمليات تطهير وتعقيم مستمرة.
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