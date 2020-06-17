شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدت أسرة وكالة أنباء الشرق الأوسط واحدًا من أخلص أبنائها بوفاة الأستاذ شوقي السيد نائب رئيس التحرير الأسبق عن عمر يناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض استغرق أسبوعين.

‏ تخرج الفقيد الراحل في كلية الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة عام 1958 وبدأ مشوار عمله الصحفي مطلع الستينات بمجلة الإذاعة والتلفزيون، ثم انتقل للعمل في وكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1970، وتنقل في العمل بين أقسامها المتعددة، وعمل مراسلا لها في المملكة المغربية، ثم شغل منصب نائب رئيس التحرير لشؤون قطاع الأخبار.

‏ وكان الفقيد الراحل نموذجا يحتذى في الخلق الكريم والتفاني في العمل والأداء.