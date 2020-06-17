شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر تعديلات قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» التعديلات التي أدخلها مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي أدخلها مجلس النواب على القانون، وبعد موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات عليها.

المادة الثالثة

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات النص الآتي:

مادة (11)- الفقرة الأولى:

يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوما واحدا إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

المادة الرابعة:

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يُنشر هذا القانون في الجريمة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.