شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يناشد سكان «عشوائيات الغردقة» التقدم لاستلام الوحدات البديلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، المواطنين المستحقين للمساكن بديل العشوائيات التوجه إلى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة خلال الفترة من السبت المقبل الموافق 20 يونيو إلى الخميس الموافق 25 يونيو الجاري، لتقديم أصول الأوراق وتسليم العقود وسداد المستحقات المالية، تمهيداً للبدء في تسليم الوحدات السكنية البديلة بمسكن الروضة.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى استجابة لمناشدات الأهالى خلال الفترة الماضية له بتسليم هذه الوحدات، وتأكيداً لتعهده بتسليم بديل العشوائيات بعد تحديد المستحقين ومن ينطبق عليهم الشروط.

وأوضح المحافظ أن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ترتكز على توفير حياة كريمة للمواطنين، والدولة لديها خطة طموحة للقضاء على العشوائيات بتوفير مساكن بديلة متحضرة.

كانت «المصري اليوم» نشرت تقريرا حول مطالبة الأهالي بمناطق زرزارة ومجاهد وجبل العفش بسرعة تسليم مسكن بديل العشوائيات.