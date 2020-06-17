شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تعديل قانون الجامعات لتسمح بالتعلم والامتحان عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحيث تسمح بالتعلم وإجراء الامتحانات عن بعد.

وبحسب القرار، تضاف للمادة ٧٩ من اللائحة فقرة تنص على أنه «يجوز أن تتضمن تلك اللوائح تدريس المناهج الدراسية إلكترونياً بنظام التعليم عن بعد وفقا لطبيعة الدراسة في الكليات والمعاهد المختلفة».

كما نصت الفقرة المضافة إلى جواز عقد الامتحانات إلكترونياً متى توافرت للكلية أو المعهد البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من ذلك.