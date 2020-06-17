شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على 23 طلبًا جديدًا لتقنين أراضي أملاك دولة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 49 للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام.
وخلال اجتماع اللجنة، تمت مناقشة 30 طلب تقنين، حيث تمت الموافقة على 23 طلبا جديدا، ليبلغ إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن 1665 طلب تقنين، فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 473 عقد بواقع 343 مباني و130 زراعة، وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
وأكد المحافظ متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، ومنع أية تعديات مستجدة، وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.
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