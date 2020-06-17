شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع مشروعات تطوير المناطق غير المخططة في الأحياء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الشركات المسند إليها أعمال الرصف والتطوير بعدد من المناطق غير المخططة بالأحياء، الأربعاء، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وتفقد «راشد» أعمال تركيب الانترلوك بمدينة الرحمن بنطاق حي الهرم، موجها بالالتزام بالمواصفات الفنية في الأعمال وعدم استلام الشوارع قبل التأكد من ذلك.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المناطق المستهدف تطويرها تشمل أحياء العمرانية والهرم والوراق والطالبية وبولاق الدكرور وشمال الجيزة، ضمن خطة تم وضعها لتحديد الاحتياجات الضرورية لتلك المناطق بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.

وأضاف أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق أو تبليط بالإنترلوك ودعمها بأعمدة إنارة حديثة وإضفاء مظاهر جمالية بالمنطقة لتحسين الصورة البصرية، مؤكدًا البدء في تنفيذ مخططات تطوير لمناطق أخرى من خلال الخطة الجديدة والتي ستبدأ يوليو المقبل.

وتابع محافظ الجيزة حالة النظافة بنطاق حي الهرم، حيث قرر مجازاة كل من مسؤولي المتابعة والنظافة بخصم ١٠ أيام لوجود تجمعات للمخلفات أسفل أحد الكبارى.

وتفقد «راشد» شارع نادي الطالبية والجاري تنفيذ أعمال تطوير ورصف به باعتباره أحد المتفرعات الحيوية التي تربط بين شارعى الهرم والملك فيصل، موجها بمراعاة التنسيق العام للشارع من حيث عدد الحارات ومساحه الأرصفة، مشددا على إزالة أي أكشاك أو مظاهر للتعدي وكل ما يعيق حركة سير المواطنين.

وحرص المحافظ، خلال الجولة، على تفقد مدرسة الشهيد محمد محمود المتواجدة بنفس الشارع والتى ستشهد تواجد لجنة خاصة لامتحانات الثانوية العامة بها وذلك للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بسلامة الطلاب، حيث تابع «راشد» كبائن التعقيم المعدة لذلك ومستوي النظافة ومجهودات التعقيم والتطهير بمحيط وداخل المدرسة.

وتفقد شارع كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور، ووجه خلالها بخصم ٥ أيام من مسؤول الاشغالات بالحى، وذلك لوجود مظاهر للإشغالات وتعديات للأكشاك والأسوار الخرسانية والحواجز الحديدية الموجودة بالشارع، موجها بسرعة إزالة كل هذه الإشغالات والمخالفات على الفور.

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وعلى صعيد متصل، تفقد المحافظ شارع المنشية من ميدان الساعة للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات شهد خلالها إزالة كاملة لأحد العقارات المخالفة، ووجه المحافظ برفع كفاءة النظافة بشارع المنشية ورفع الإشغالات وتطوير الجزيرة الوسطى وصيانة كابلات الكهرباء. كما وجه بصيانة الباكيات المتواجدة أسفل الدائرى بطريق منشاة البكارى واعادة استغلالها الاستغلال الأمثل.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير ترعة المريوطية وموقف السيارات التي تم إنشاءه أعلى التغطية، مشددا على استكمال تنفيذ الأعمال وفقا لمخططات التطوير التي تم وضعها لتحويل الترعة إلى كورنيش سياحي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير شارع ترسا وتوسعته، مشددا على استمرار متابعة أعمال رفع كفاءة النظافة، كما تفقد شارع المحولات ووجه خلالها إدارة المرور بعمل تحويلات مرورية لتيسير الحركة بسبب اعمال تحويل المرافق.

جولات ميدانية لمحافظ الجيزة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة

جولات ميدانية لمحافظ الجيزة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة

جولات ميدانية لمحافظ الجيزة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة

جولات ميدانية لمحافظ الجيزة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة

جولات ميدانية لمحافظ الجيزة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة

جولات ميدانية لمحافظ الجيزة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة

جولات ميدانية لمحافظ الجيزة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة

جولات ميدانية لمحافظ الجيزة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة

جولات ميدانية لمحافظ الجيزة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة

جولات ميدانية لمحافظ الجيزة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة

جولات ميدانية لمحافظ الجيزة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة

جولات ميدانية لمحافظ الجيزة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة