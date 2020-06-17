شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية لنقل الكهرباء» تعقد أول اجتماعاتها عبر «الفيديو كونفرانس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة صباح مشالي، لجنة الاحتياجات، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وبهذا الاجتماع، تعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء أول شركة كهرباء تواصل عقد اجتماعاتها عن بعد لمناقشة أهم المشروعات الجاري تنفيذها حتى لا تتأثر بظروف أزمة كورونا.

واستعرضت «مشالي»، خلال الاجتماع، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير شبكات النقل على مستوى الجمهورية ومناقشة احتياجات شراء المشروعات. حضر الاجتماع كل من: المهندس جمال عبدالناصر، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية، والمهندس صلاح عزت، العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية، والمحاسب هاني إسماعيل، العضو المتفرغ للشؤون المالية والإدارية، والمهندس خالد عبدالكريم، العضو المتفرغ للشئون الدراسات والتخطيط، وأحمد رأفت،عضو مجلس إدارة الشركة، والمحاسبة عزة رمضان، رئيس قطاعات الشؤون المالية والإدارية، وحضر على الفيديو كونفراس، الدكتور المهندس محمد زكريا.