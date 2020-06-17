شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب الحكومة بالاهتمام بـ«قنا».. و«عبدالعال»: «السيسي أول رئيس يزور محافظتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن القيادة السياسة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالصعيد، لافتًا إلى أن الصعيد أهمل لفترات طويلة وقد عاد حاليا لبؤرة الاهتمام من جديد بفضل توجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك في رد رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، على طلب من أحد نواب محافظة قنا من الحكومة الاهتمام بمحافظته بشكل خاص والصعيد بشكل عام.

وقال «عبدالعال» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار أغلب محافظات الصعيد خلال افتتاح العديد من المشروعات في هذه المحافظات، لافتا إلى أن «السيسي يعد أول رئيس للجمهورية يقوم بزيارة محافظة قنا».

وأشار إلى أنه لا يمتلك إصدار توجيهات للحكومة بالعمل في الصعيد، ولكنه يستطيع أن يحاسبها ويحملها المسئولية، موضحا أن «رئيس الجمهورية فقط وحسب الدستور هو من يوجه الحكومة في ذلك وهذا ما يقوم به حاليا».

ولفت إلى أن المشروعات التي تمت في الصعيد «لم يكن مثلها من قبل من كباري وطرق ومحطات صرف صحي وغير ذلك»، موضحا في الوقت ذاته أن «الصعيد يحتاج المزيد والمزيد بحكم الإهمال في السابق، ولكن ما تم من إنجازات هناك يحسب للقيادة والحكومة وهي خير دليل».

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