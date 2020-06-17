شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذًا لأحكام قضائية.. «الأوقاف» تنهي خدمة 3 أئمة في الشرقية وكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارا بتنفيذ الأحكام القضائية بشأن إنهاء خدمة 3 أئمة وخطباء بمحافظتي الشرقية وكفر الشيخ.

وذكرت وزارة الأوقاف، الأربعاء، أن الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة أعدت مذكرة بإنهاء خدمة كل من شبل عبدالعزيز جاد، ومحمد عبدالمنعم عبدالعليم خضر، إمامان وخطيبان بأوقاف الشرقية، وأحمد على كامل عجوة، إمام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم وطبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزارة أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أي منهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، على أن يعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية، ومديرية أوقاف كفر الشيخ على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.