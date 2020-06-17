محافظ أسيوط يترأس أعمال التطهير والنظافة بشوارع وميادين حي شرق (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مساء الثلاثاء، حملة مكبرة لتنفيذ أعمال تطهير ورش ونظافة بعض شوارع وميادين حي شرق مدينة أسيوط، بمشاركة المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة، وأيمن محروس رئيس حي شرق، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

جاء ذلك بمشاركة معدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة، وذلك خلال وقت الحظر بالفترة المسائية ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- ١٩»، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

انطلقت الحملة من ميدان أسماء الله الحسنى، واستهدفت تطهير شوارع الأزهر وأحمد حسن الباقوري وكوبرى 25 يناير وشارع الترعة الابراهيمية وميدان الحرب والسلام وشارع الجمهورية بحي شرق، كما استهدفت الحملة رفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى مصاحبة سيارات الكنس الآلي لأعمال النظافة وسيارات كنس وشفط الأتربة التي تم الاستعانة بها ضمن وحدة النظافة بالمراكز والأحياء.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار أعمال التطهير والنظافة بجميع المراكز والأحياء ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالاستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لوحدة الانقاذ السريع، مشيرا إلى استكمال الحملات جهودها في التعقيم والتطهير بصفة يومية ومواصلة أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع فضلًا عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلي وسيارات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والتي تم تدعيم منظومة النظافة بها بالمراكز والاحياء.

ولفت إلى ضرورة استغلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف كافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات والأماكن التي يتردد عليها المواطنين كالمواقف ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي بصفة يومية والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات.

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محافظ أسيوط يترأس أعمال التطهير والنظافة بشوارع أسيوط ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا

محافظ أسيوط يترأس أعمال التطهير والنظافة بشوارع أسيوط ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا

محافظ أسيوط يترأس أعمال التطهير والنظافة بشوارع أسيوط ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا