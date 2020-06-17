شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 16 مخالفة تموينية في حملة على المخابز البلدية بمركز العدوة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، 16 مخالفة تموينية متنوعة من خلال الحملات اليومية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، والتأكد من جودة الخدمات ومدى توافر السلع الغذائية من احتياجات المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاُ لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على تكاتف جميع الأجهزة الرقابية والتنفيذية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسفرت الحملات عن تحرير 16 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على المخابز البلدية منها 13 مخالفة لخبز ناقص الوزن، 3 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات، مشيراً انه يتم تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة لتحقيق الأهداف المطلوبة التي من شانها تحقيق كافة سبل الارضاء للمواطن.