حالة الطقس المتوقعة غدا في مصر

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس المتوقعة يوم الخميس، فمن المتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة طوال النهار في كلاً من القاهرة الكبرى وسيكون الجو لطيف في الوجه البحري والجو حار في السواحل الشمالية الشرقية والغربية كما أنه حار في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وسيكون حار للغاية في جنوب الصعيد.

كما أنه من المتوقع أن يكون الطقس لطيف طوال الليل في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيكون لطيف في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وسيكون معتدل في شمال وجنوب الصعيد، كما أنها حذرت من احتمالية حدوث شبورة في الصباح ومن الممكن حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية.