شكرا لقرائتكم خبر عن خروج أحد المتعافين من كورونا من مستشفى الدعاة التابعة للأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، خروج أحد المتعافين اليوم من مستشفى الدعاة بعد تلقيه الرعاية الكاملة من الطاقم الطبى بالمستشفى وشفاؤه من فيروس كورونا وقدم شكرا خاصا للوزير والقائمين على المستشفى.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه فى ضوء عناية الوزارة بأبنائها والعاملين بها من الأئمة والإداريين والعمال وجميع الجهات التابعة للوزارة وجميع منتسبيها، و مراعاة للظرف الراهن، قد وجه إدارة مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بسرعة إعداد مكان ملائم لعلاج مصابي كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحت إشرافها وبالمعايير والضوابط التى تحددها، وأن الأولوية ستكون لأبناء الوزارة والعاملين بها مع إتاحة الخدمة لجميع أبناء الوطن.

وأكد جمعة على التزام المستشفى بالإجراءات والضوابط والأسعار التي تحددها وزارة الصحة، وتحديد نسبة خصم خاصة على علاج العاملين بالأوقاف يتم الاتفاق عليها بين المستشفى والوزارة.

كما أكد وزير الأوقاف على أن تقوم الوزارة بدعم علاج العاملين بالأوقاف من مواردها الذاتية من باب البر باعتبار المرض كربا عامًا، بحيث لا يزيد إجمالى ما يتحمله المريض من أبناء الوزارة عن 35% من إجمالى التكلفة بالأسعار التي تحددها وزارة الصحة، وتتحمل الوزارة والمستشفى معًا نسبة الـ 65 %؜ على النحو الذى يتم الاتفاق عليه بينهما فور إنهاء التجهيزات التى من المتوقع الانتهاء منها خلال أيام بإذن الله تعالى.