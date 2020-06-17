‎التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن تخلفو عن المواعيد المحددة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بوزارة التضامن صرف معاشات يونيو، وأشارات إلى انتظام الصرف اليوم الأربعاء لمن تخلفوا عن الصرف خلال الأيام المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمتابعة صرف المعاشات، التى أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو حتى الآن.

وجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أعلنت فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الالية A.T.M " " وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من الأول من يونيو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها وعددهم 1 مليون قائم بالصرف ايام(7 -8) من شهر يونيو، وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم 9 يونيو.

وأنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة الى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.